تداول أسئلة الاقتصاد للثانوية العامة عبر "تليجرام".. وتحرك من "التعليم"

تداولت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق "تليجرام"، صورًا لأسئلة زعموا أنها لامتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2024، على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء.



التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد

وقالت مصادر مسئولة داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم إنه جارٍ التأكد من صحة الامتحان المتداول على السوشيال ميديا؛ للتحقق من أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان أم لا.



وأشاردت المصادر إلى أنه حال التأكد من أن الأسئلة المتداولة هي الواردة في امتحان الاقتصاد للثانوية العامة، سيتم تتبع مصدر تصويرها، والوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تداولها وتحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول، اليوم، في مادة الاقتصاد، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث من المقرر أن يستمر الامتحان لمدة ساعة ونصف، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة الإحصاء في اللجنة الثانية، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023/ 2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.



وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024؛ أمس الأول، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي (708141) طالبًا أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

تداول أسئلة الاقتصاد للثانوية العامة