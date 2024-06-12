لطلاب الثانوية العامة.. كي تحمي نفسك من الإجهاد الحراري؟

استكملت اليوم الأربعاء، امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد غير المضافة للمجموع، وسط تشديدات أمنية مكثفة حول اللجان في مختلف المحافظات، ويذهب الطلبة في أجواء شديدة الحرارة تجوب أنحاء البلاد اليوم مما يعرضهم للإصابة بالإجهاد الحراري، لذا يرصد "الدستور" طرق لحماية ابنك من الإجهاد الحراري داخل اللجان.

في البداية، نرصد أعراض الإجهاد الحراري وفقًا لموقع health المتخصص في المجال الطبي

وهي الدوخة، التعب، الصداع، التعرق الزائد، استفراغ وغثيان مع ضربة شمس.

حماية نفسك من الإجهاد الحراري داخل اللجنه

المحافظة على رطوبة الجسم

من خلال شرب السوائل بصورة مستمرة للحفاظ على درجة الحرارة الصحيحة للجسم، وذلك من خلال العصائر الفريش والمياه مما لا يقل عن 3 لتر مياه يوميا، وجعل الجسم رطب طوال الوقت.

ارتداء الملابس القطنية

يجب على طالب الثانوية العامة داخل اللجنة ارتداء الملابس القطنية خلال ذهابة للامتحان، كما يجب ارتداء القبعة والنضارة الشمسية خلال ذهابه للجنه، للحماية من أشعة الشمس المحرقة.

كن حذرًا إذا كنتُ مريض

يمكن أن تؤدي العدوى مثل الأنفلونزا إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، فإذا تعرضت للتعب كن حذرًا بشأن مقدار الوقت الذي تقضية بالخارج قبل الامتحانت فلا تهلك نفسك في درجات الحرارة المرتفعة

البوح بالمشكلة

عليك أن تبوح اذا تعرضت للصداع الشديد أو الدوخة أو أيا اعراض توضح إصابتك حتى لا يتفاخم الأمر بل لابد من إبلاغ المراقب بما تشعر به

التحكم في شرب القهوة والشاي

لابد من الإقلال من شرب الشاي والقهوة لانهم السبب الرئيسي في الإدرار في البول مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف

الاستحمام بماء فاتر

عليك الاستحمام بماء فاتر قبل الذهاب للامتحان وتجنب السير لمسافات طويلة واستعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، وإذا كان الشخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس.