"القاهرة الإخبارية" إطلاق أكثر من 100 صاروخ من الجنوب اللبنانى تجاه إسرائيل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة"، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

في هذا السياق، انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن قصف صاروخي كثيف باتجاه الجليل الأعلى والأغوار والجليل الأسفل في الشمال.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت موقعين داخل مجمع عسكري لحزب الله "في منطقة بعلبك في عمق لبنان" خلال الليل، ردًا على إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي فوق لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه "تم إطلاق صاروخ أرض جو نحو طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني. ونتيجة لذلك، تعرضت الطائرة بدون طيار لأضرار وسقطت في الأراضي اللبنانية".