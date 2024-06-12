بعد قليل.. محاكمة متهم بتقليد أختام رسمية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بعد قليل ، جلسة محاكمة متهم بتزوير أختام حكومية رسمية وتقليدها المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.