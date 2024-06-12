الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا .. والعظمى بالقاهرة 39

طقس حار
طقس حار

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، حارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية: تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنها تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

بالتزامن مع الموجة الحارة.. نصائح للحفاظ على جسمك من ارتفاع درجات الحرارة

 

txt

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 39 25
العاصمة الإدارية 39 24 
6 أكتوبر 40 24 
بنها 38 25 
دمنهور 37 23 
وادي النطرون 39 24 
كفرالشيخ 37 24 
المنصورة 38 24 
الزقازيق 39 25 
شبين الكوم 38 24 
طنطا 38 24 
دمياط 33 23 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 40 24
السويس 39 25
العريش 33 21 
رفح 32 20 
رأس سدر 40 24 
نخل 38 18 
كاترين 32 17 
الطور 37 26 
طابا 37 27 
شرم الشيخ 40 29 
الإسكندرية 34 23 
العلمين 31 21 
مطروح 31 22 
السلوم 35 21 
سيوة 39 22 
رأس غارب 39 28 
الغردقة 40 29 
سفاجا 41 30 
مرسى علم 39 29 
شلاتين 39 28 
حلايب 35 28 
أبو رماد 38 27 
رأس حدربة 38 28 
الفيوم 39 24 
بني سويف 40 24 
المنيا 40 25 
أسيوط 41 24 
سوهاج 41 25 
قنا 43 29 
الأقصر 42 27 
أسوان 43 29 
الوادي الجديد 42 23 
أبوسمبل 42 27 
 

درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية هيئة الارصاد

مواد متعلقة

حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى "مشعر منى" الجمعة لبدء مناسكهم

مطار الأقصر يُجرى تجربة طوارئ لحريق بمنطقة انتظار السيارات والعثور على قنبلة

السياحة تعلن الطوارئ استعدادا لاكتمال وصول الحجاج وبدء مناسك الحج

"شركات السياحة": لجان مشتركة مع السعودية لتسلم مخيمات الحجاج

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس إلى السبت المقبل

انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

مصر للطيران تنهى جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام خلال يومين

السعودية توفر شرائح إنترنت واتصال مجانية للحجاج

الأكثر قراءة

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مكافحة المنشطات تكشف التفاصيل الكاملة في موقف رمضان صبحي ومدة إيقافه

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250