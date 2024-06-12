الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا .. والعظمى بالقاهرة 39

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، حارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية: تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنها تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 25

العاصمة الإدارية 39 24

6 أكتوبر 40 24

بنها 38 25

دمنهور 37 23

وادي النطرون 39 24

كفرالشيخ 37 24

المنصورة 38 24

الزقازيق 39 25

شبين الكوم 38 24

طنطا 38 24

دمياط 33 23

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 40 24

السويس 39 25

العريش 33 21

رفح 32 20

رأس سدر 40 24

نخل 38 18

كاترين 32 17

الطور 37 26

طابا 37 27

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 34 23

العلمين 31 21

مطروح 31 22

السلوم 35 21

سيوة 39 22

رأس غارب 39 28

الغردقة 40 29

سفاجا 41 30

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 28

حلايب 35 28

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 38 28

الفيوم 39 24

بني سويف 40 24

المنيا 40 25

أسيوط 41 24

سوهاج 41 25

قنا 43 29

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 23

أبوسمبل 42 27

