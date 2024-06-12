الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء بلجان الوادى الجديد

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، امتحاناتهم في مادتي الاقتصاد والإحصاء، في اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024.


ويؤدي الطلاب اليوم، امتحان مادة الاقتصاد في اللجنة الأولى لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 صباحًا حتى العاشرة والنصف صباحًا، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة الإحصاء في اللجنة الثانية لمدة ساعة ونصف من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف. وتستمر امتحانات الدور الأول حتى يوم 20 يوليو 2024، وفق الجدول المعلن مسبقًا.

 

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. 

 

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

طلاب الثانوية العامة الوادي الجديد امتحاناتهم مادتي الإقتصاد والإحصاء في يومها الثاني امتحانات الثانوية العامة وكيل تعليم الوادي الجديد

مواد متعلقة

ننشر أسماء المجازر المفتوحة مجانًا أمام المواطنين خلال عيد الأضحى بالوادى الجديد

لأول مرة في الوادي الجديد.. حقن أول حالتين يعانيان من جلطة حادة بالمخ بعقار الاكتيليز TPA

محافظ الوادى الجديد يُكرّم "الأمهات المثاليات" بالديوان العام والوحدات المحلية

تحرير 33 محضرا تموينيا في حملة على أسواق الوادي الجديد

فتح الحدائق والمتنزهات مجانًا فى عيد الأضحى بالوادى الجديد

توزيع 13 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: تهيئة ساحات صلاة العيد وتزويدها بمكبرات الصوت

محافظ الوادى الجديد: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

الأكثر قراءة

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مكافحة المنشطات تكشف التفاصيل الكاملة في موقف رمضان صبحي ومدة إيقافه

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250