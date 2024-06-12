اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء بلجان الوادى الجديد

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، امتحاناتهم في مادتي الاقتصاد والإحصاء، في اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024.



ويؤدي الطلاب اليوم، امتحان مادة الاقتصاد في اللجنة الأولى لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 صباحًا حتى العاشرة والنصف صباحًا، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة الإحصاء في اللجنة الثانية لمدة ساعة ونصف من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف. وتستمر امتحانات الدور الأول حتى يوم 20 يوليو 2024، وفق الجدول المعلن مسبقًا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.