بعد قليل.. محاكمة 4 متهمين بالشروع في قتل مزارع بكرداسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، جلسة محاكمة 4 متهمين بالشروع في قتل مزارع، تدخل لفض مشاجرة بينهم وبين مزارع آخر حال وجوده في الرقعة الزراعية خاصته بمنطقة كرداسة.

وذكر أمر الإحالة أن الأربعة متهمين شرعوا في قتل المجني عليه "أ. ح" مزارع، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض مخططًا إجراميًا، ونفذوه باستخدام أسلحة نارية، بأن توجهوا صوب الرقعة الزراعية الخاصة بالمجني عليه، متيقنين وجوده بها منهمكًا في أعماله الزراعية، وما أن أبصروه حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية، استقر إحداها بوجهه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وبمثول المجني عليه أمام جهات التحقيقات، أقر بأنه حال وجوده رفقة شقيقه بالرقعة الزراعية خاصتهما لمباشرة أعمال الفلاحة، أبصر نشوب شجار فيما بين مزارع آخر والمتهمين الثاني والثالث، تدخل لفضه، ولم يمضى على فض الشجار ومغادرة المتهمين بضعة دقائق، حتى أبصرهما عائدين رفقة المتهمين الأول والرابع وآخرين مجهولين محرزين لأسلحة نارية "فرد خرطوش" أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، استقر إحداها بوجهه، وتسبب في فقد البصر بالعين اليسرى.