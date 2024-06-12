الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إذاعة الاحتلال: صفارات الإنذار تدوى لأول مرة فى طبريا منذ أكتوبر الماضى

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن صفارات الإنذار تدوي للمرة الأولى في طبريا منذ أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

كما ذكر إعلام إسرائيلي سماع دوي انفجارات بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، فضلًا عن صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل، قادمة من الجنوب اللبناني.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت موقعين داخل مجمع عسكري لحزب الله "في منطقة بعلبك في عمق لبنان" خلال الليل، ردًا على إسقاط طائرة دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي فوق لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه تم إطلاق صاروخ أرض جو نحو طائرة دون طيار تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني. ونتيجة لذلك تعرضت الطائرة دون طيار لأضرار وسقطت في الأراضي اللبنانية.

طبريا الاحتلال الجليل الأعلى

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