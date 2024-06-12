الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مركز البحوث الزراعية يستقبل سفيرة رومانيا في القاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودريان لمناقشة سبل التعاون المستقبلي بين مركز البحوث الزراعية بجمهورية مصر العربية والمعاهد والجامعات والهيئات فى مجال العلوم الزراعية والبيطرية من الجانب الروماني.

قال رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه يتم العمل على إعداد بروتوكول تعاون بين الطرفين، حيث استعرض دور مركز البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية في مصرمن خلال المعاهد والمعامل التابعة للمركز  وفتح افاق جديدة للتعاون بين الجانب المصري والجانب الروماني.

رئيس مركز البحوث الزراعية يستقبل سفيرة رومانيا في القاهرة

 وفي إطار هذا التعاون البناء تم الاتفاق على عقد اجتماعات عبر تقنية الزووم بين الجانبين لتبادل المعلومات والخبرات فى مجال الانتاج النباتي والصحة النباتية من أجل وضع منهجية زراعية إيكولوجية تهدف إلى استدامة إنتاج المحاصيل المختلفة وتعزيز تطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وتنفيذ التشريعات الخاصة بها.

كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في تطوير إنتاج البذور ونقل التكنولوجي وكذلك التعاون المشترك في مجالات الانتاج الحيوانى وصحة الحيوان والاستصلاح الز ارعي والميكنة الزراعية وأنظمة الري الحديثه والزراعة العضوية من خلال جدول زمنى محدد.

كما اتفق الجانين على تبادل الزيارات والخبرات لإيجاد  حلول تكنولوجيه للحد من التأثير السلبي للتغيرات المناخية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال البحث العلمي وعمل مشاريع بحثية مشتركة لتحقيق اهداف التنمية الزراعية المستدامة 2030.

وفي ختام الزيارة، أعربت سفيرة رومانيا بالقاهرة عن سعادتها بزيارة مركز البحوث الزراعية وحسن الاستقبال والحفاوة واشادت بالدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية ومعاهدة المختلفة في تحقيق التنمية الزراعية في مصر.

الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعية أوليفيا جمهورية مصر العربية مجال العلوم تبادل المعلومات والخبرات زراعية إيكولوجية

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