الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا.. ختام احتفالات دير جبل الطير بسمالوط

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء غدًا احتفالات مولد دير العذراء مريم والمعروف بجبل الطير، بمركز سمالوط بالمنيا، والذي يتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود 2024.

يأتي ذلك وسط إقبال كبير من الزوار المتوافدين على مولد العذراء، والذين يصل أعدادهم خلال المولد إلى 2 مليون مسيحي ومسلم، حيث يشارك الجميع في حب العذراء مريم.

وتجري الاحتفالات وسط تشديدات أمنية مكثفة من قوات الأمن لتأمين الزائرين من خلال بوابات تفتيش بجميع مداخل الدير، والاطلاع على بطاقات تحديد الهوية للزوار.

مناطق مسار العائلة المقدسة

كما يشارك في الاحتفالات بعض الزوار الأجانب الذين يأتون لزيارة دير العذراء، أحد أهم مناطق مسار العائلة المقدسة، وذلك ليس بأوقات الاحتفالات السنوية فقط بل على مدار العام.

ويشهد دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير، خلال فترة أسبوع الاحتفالات، والذي يختتم مساء 13 يونيو2024 نهضة روحية يومية يترأسها الأنبا بفنوتيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى قداسات يومية.

تقع كنيسة السيدة العذراء على قمة جبل الطير الملاصق للنيل، وتعد من أهم المزارات الخاصة بالعائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر بعد دير المحرق، وقد سمى هذا الجبل "بجبل الطير" نسبة إلى أنه كان يتردد عليه مجموعة كبيرة من الطيور تسمى البوقيوس الأبيض، كذلك عرف "بجبل الكهف" و"دير البكرة".

الكنيسة الأثرية

أنشأت الكنيسة على يد الملكة هيلانه والدة الإمبراطور قسطنطين عام 328، إذ نحتت الكنيسة في الصخر الصلد، وغالبًا ما كانت مدفنًا فرعونيًا أو رومانيًا تحول إلى كنيسة. والكنيسة لها مدخل يقع جهة الغرب يعلوه أحجار منحوتة مختلفة الأحجام تتميز بنقوشها الرائعة، وهي تتخذ في تخطيطها نمطًا يقرب إلى الشكل البازيليكي؛ إذ تتكون من صحن ذي ثلاثة أجنحة وخورس يتقدم الهيكل وعلى جانبيه حجرتان. 

ويتضمن الصحن المعمودية الأثرية المنفذة داخل أحد الأعمدة الحجرية الكبيرة، كما يتوسط صحن الكنيسة حوض اللقان، وفي الناحية الجنوبية الشرقية نجد المغارة أو الكهف الذي مكثت فيه العائلة المقدسة لمدة ثلاثة أيام.

الأسماء التى أطلقت على دير العذراء

أطلق الأقباط على دير العذراء بسمالوط أسم دير العذراء بجبل الطير وذكر المقريزى فى كتاب الخطط المقريزية الجزء الرابع معللًا سبب تسمية هذا الجبل بجبل الطير، قائلًا: "إنه سمى بجبل الطير نظرًا لأن ألوفًا من طير (البوقيرس) كانت تجتمع فيه وهو طير أبيض الريش وله منقار طويل بلون سن الفيل وله أهداب حول عنقه".

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