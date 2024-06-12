توزيع مياه وعصائر.. وصول الطلاب للجان الثانوية العامة لامتحان الاقتصاد والإحصاء بمطروح

وزع حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح، منذ قليل، عصائر ومياه معدنية على طالبات الثانوية أثناء توافدهم على لجنة مجمع باحثة البادية لأداء الامتحانات في مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وتوافد طلاب الثانوية العامة على اللجان الامتحانية لأداء الامتحانات في يومها الثاني حيث رصدت الدستور توافد الطلاب وتوزيع المياه والعصائر.

وأكد أحمد عبدالخالق أمين العمل الجماهيري لحزب مستقيل وطن أمانة محافظة مطروح خلال حديثه لـ"الدستور، أنه لليوم الثاني على التوالي تم توزيع المياه والعصائر على الطلاب أمام المدارس كنوع من أنواع الدعم المعنوي خلال امتحانات الثانوية العامة “مستمرون في التوزيع حتى نهاية امتحانات الشهادة الثانوية”.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كامل.

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