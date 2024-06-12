الاقتصاد سهل ويحتاج لتركيز.. وفرح الطلاب قبل دخول اللجان بغرب الإسكندرية

بدأ طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، في الدخول إلى لجان الامتحانات بمدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل غرب المدينة، في حالة من الفرح في ثاني أيام الامتحانات لأداء مادة الاقتصاد، وأعرب أولياء الأمور عن قلقهم مع بدء الامتحانات.

وقالت فاطمة وليه أحدي الطالبات، إن مادة الاقتصاد تعتبر من المواد السهلة ولكن تأتي فيها الأسئلة بشكل غير مباشر وتحتاج إلى تركيز لفهم الأسئلة والإجابة عليها.

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54502 طالبًا منهم 17455 طالبًا للشعبة الأدبية، و24280 طالبًا لشعبة العلوم، و10565 طالبًا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

ومن جهته؛ وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المعنية بالتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، حيث كلّف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات.

وشدد على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

امتحانات الثانويه العامه

امتحانات الثانويه العامه