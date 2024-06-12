بعد قليل.. محاكمة سيدتين بتهمة إنهاء حياة مسن بكرداسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، جلسة محاكمة سيدتين بتهمة إنهاء حياة مسن بدافع سرقته بمنطقة كرداسة.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمة "ف. ع" في 14 أكتوبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة قتلت بمساعدة أخرى، المجني عليه "ا. ر" عمدًا مع سبق الإصرار بدافع سرقته لتردي حالتهما المادية.

وأضاف، أن المتهمتين بيتا النية وعقدا العزم على الخلاص منه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء وبحيلة منهما استدرجتاه لمكان خالٍ من المواطنين وما أن سمحت لهما الفرصة حتى انهالتا عليه بطعنات أودت بحياته في الحال، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمتين على ذمة التحقيقات ومن ثم إحالتهما إلى محكمة الجنايات.