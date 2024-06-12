بالعصا الاليكترونية.. تفتيش طلاب الثانوية قبل دخول الامتحان بالوادي الجديد

تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم لجان امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية في ثاني أيام الامتحانات.



وقامت لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد منسي العسكرية، بإجراء التفتيش اللازم لطلاب الثانوية، من خلال العصا الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي وسيلة من وسائل الغش الإلكتروني، وذلك في المدة المقررة من الوزارة وهي 15 دقيقة.

ويُسمح بدخول الطالب للجنة الامتحان من الساعة الثامنة و50 دقيقة، حتى يتمكن الطالب من كتابة بياناته على ورقة البابل شيت في 10 دقائق، على أن يتم توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب مع بدء الوقت المخصص للامتحان وهو 9 صباحًا.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء

ويؤدي الطلاب امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، اليوم الأربعاء، وتستمر امتحانات الدور الأول حتى 20 يوليو 2024، وفق الجدول المعلن مسبقًا.

وقال الدكتور سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طلاب منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبًا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبًا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وأضاف وكيل التعليم، أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و64 علمي علوم و1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز

ولفت إلى أن إجمالي عدد طلاب المحافظة 1824 طالبا وطالبة، منهم 1271 طالبًا وطالبة بقسم العلمي علوم، و96 طالبًا وطالبة بقسم العلمي رياضة بالإضافة إلى 457 طالبا وطالبة بقسم الأدبي موزعين على 10 لجان بمراكز المحافظة الخمس.