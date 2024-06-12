الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

بدأ طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة الاقتصاد، والذي من المقرر أن يستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

بينما يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء في اللجنة الثانية، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023 - 2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

كيف يمكن تقوية الذاكرة في امتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 

انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024؛ أمس الأول، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 708141 ألف طالب أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

مادة الاقتصاد طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 2024 امتحان التربية الوطنية جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية

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