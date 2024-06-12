الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراجعة سريعة لطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية قبل دخول امتحان الاقتصاد

طالبات الثانوية العامة
طالبات الثانوية العامة بالإسكندرية

قبل لحظات من دخول لجان الثانوية العامة، اليوم لأداء امتحان مادة الإقتصاد، حرصت طالبات مدرسة الشهيد كريم أحمد طه الثانوية بنات شرق الإسكندرية، على المراجعة النهائية قبل بدء الامتحان، حيث بدأت الطالبات تصفح أوراق المادة أو من خلال الهاتف المحمول للمراجعة قبل الدخول للجان.

توتر وخوف

وقالت الطالبة جنى أحمد، إن امتحاني اليوم في مادتي الاقتصاد والاحصاء برغم أنهم من المواد في. المضافة للمجموع، ولكن لابد من المذاكرة والتركيز، مشيرة إلى أن ضمن امتحانات الثانوية والتي يجب أن تؤخذ بجدية مثل باقي المواد.

وأوضحت فرح علي، أن أي امتحان يكون به توتر وخوف، لأنها مرحلة مصيرية:"بإذن الله مجهودنا مش هيضيع".

وتابعت أنها تحرص على مراجعة النقاط الأساسية قبل بدء كل امتحان، وهو ما اعتادت عليه وتنفيذه في كافة الامتحانات.

وأشارت إحدى أولياء الأمور إلى أن كل مواد الثانوية العامة يجب أن تؤخذ على محمل الجد سواد داخل المجموعة أو خارجه، ولكن هناك بعض المواد يكون عليها التركيز أكبر بسبب صعوبتها، داعية لكافة الطلبة والطالبات بالتوفيق والنجاح.

ويؤدي 54 ألفًا 502 طالب بالإسكندرية امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بـ9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

واوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54502 طالب منهم 17455 طالبًا للشعبة الأدبية، و24280 طالبًا لشعبة العلوم، و10565 طالبًا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

لجان الثانوية العامة مادة الاقتصاد الإسكندرية المراجعة النهائية الثانوية العامة

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