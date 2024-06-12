8 مصانع بالتعاون مع شركات عالمية.. خطة وزارة النقل لتوطين الصناعات

وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وجار إنشاء 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة “ألستوم” الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة، ويضم مصنعين، الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع.

مصنع بمنطقة كوم أبوراضى لتصنيع عربات القطارات

يجري أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط إنتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.

يذكر أنه تم إنشاء المجمع الصناعي بمدينة برج العرب بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية على مساحة 40 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وستوفر المصانع 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين وسيتم تصدير منتجات المصانع لدول العالم وتلبية احتياجات مشروعات النقل ضمن مشروع توطين صناعة قطارات السكك الحديدية بكوم أبو راضي.

ويجري بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية، حيث سيتم إنشاء المصنع على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبو راضى بالقرب من القاهرة، وستبلغ نسبة التصنيع المحلى للقطارات حوالي 31% على الأقل وستعتمد الشركة بنسبة 95% على العمالة المصرية بعد تدريبهم وسيتم تصدير الفائض من الإنتاج لدول إفريقيا والشرق الأوسط.