النظرة الأخيرة.. طلاب الثانوية العامة يراجعون أمام اللجان بالوادي الجديد

حرص طلاب الثانوية العامة في محافظة الوادي الجديد، على مراجعة المادة الامتحانية حتى الدقائق الأخيرة قبل فتح باب اللجان عن طريق عمل حلقات نقاشية لمراجعة المنهج أمام اللجان وحتى آخر ثانية قبل أداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وقال علي محمد علي طالب بالثانوية العامة إنه يفضل المراجعة النهائية حتى آخر ثانية قبل فتح اللجان وأحيانا تكون هذه اللحظات فارقة في أداء الامتحان، مؤكدا أن التذكير امام اللجان لا ينسى إطلاقا ويساعد في الحل.

وأكد عبدالله البكري أحد طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد أن المذاكرة أمام اللجان قد تصيب بعض الطلاب بالتوتر والنسيان، مؤكدا أنه يفضل المذاكرة في المنزل فقط.

ويؤدي الطلاب امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء، اليوم الأربعاء، وتستمر امتحانات الدور الأول حتى يوم 20 يوليو 2024، وفق الجدول المعلن مسبقًا.

وقال الدكتور سيد عبد العزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وأضاف وكيل التعليم، أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و64 علمي علوم و1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز

ولفت سيد، إلى أن إجمالي عدد طلاب المحافظة 1824 طالبا وطالبة، منهم 1271 طالبا وطالبة بقسم العلمي علوم، و96 طالبا وطالبة بقسم العلمي رياضة بالإضافة إلى 457 طالبا وطالبة بقسم الأدبي موزعين على 10 لجان بمراكز المحافظة الخمس.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العالم 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل، حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

