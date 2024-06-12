الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوكرانيا: أسقطنا 5 صواريخ و24 طائرة مسيرة أطلقتهم روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، إسقاطه 5 صواريخ و24 طائرة مسيرة أطلقتهم روسيا فوق 6 مناطق خلال الليل، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منطقة كييف بطائرات مسيرة وصواريخ Kh-101/Kh-555، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى المنشآت الصناعية، بحسب الحاكم. 

وقال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن الهجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى تدمير النوافذ في ثلاثة مبان سكنية على الأقل، مما أدى إلى إتلاف متجر ومكتب بريد، من بين البنية التحتية المحلية الأخرى، كما أنه تم تدمير ثلاث طائرات بدون طيار فوق منطقة دنيبروبتروفسك. 

وأضاف حاكم كيروفوهراد، أن الهجوم لم يسبب أي أضرار في منطقته بعد أن أبلغ الجيش عن إسقاط طائرة بدون طيار. 

كما أبلغ حاكم خميلنيتسكي عن عدم وقوع أضرار، قائلاً إن القوات الجوية أسقطت 11 هدفًا فوق منطقته.

وقال الجيش الأوكراني إن سبع طائرات بدون طيار أسقطت فوق منطقة أوديسا الجنوبية، بينما أسقطت ثلاث طائرات أخرى في منطقة خيرسون واثنتان أخريان في منطقة ميكولايف.

روسيا الجيش الأوكراني

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