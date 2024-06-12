الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى "مشعر منى" الجمعة لبدء مناسكهم

حجاج
حجاج

يبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غد الجمعة، الثامن من شهر ذي الحجة، مناسكهم بالتوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، استعدادا لتصعيدهم يوم التاسع إلى صعيد عرفات، اقتداء بسنة المصطفى "صلى الله عليه وسلم"، وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة سخرتها السلطات السعودية على كل المستويات، الأمنية والصحية والخدمية.

وشددت السلطات السعودية من إجراءاتها للتحقق من عدم السماح بالدخول إلى المشاعر المقدسة لغير الحجاج النظاميين، الذين يحملون بطاقة نسك التي تعد بمثابة وثيقة تعريفية للحاج، تحمل بياناته وتسمح له بالإقامة في مكة المكرمة والتنقل في المشاعر المقدسة طوال موسم الحج.

وفرضت قوات أمن الحج والأجهزة المعاونة أطواقا أمنية واسعة لضمان أمن الحجيج وتيسير تفويجهم وتنقلاتهم في مناطق المشاعر وفق التوقيتات المحددة، وضبط المخالفين أنظمة وتعليمات الحج وتطبيق العقوبات بحقهم.

رئيس الشئون الدينية بالحرمين: نستهدف توزيع مليون مصحف مترجم خلال موسم الحج

 

txt

السعودية: نواصل جهودنا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

 

تعليمات بحمل بطاقة نسك الخاصة به طوال رحلة


وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى ضرورة حمل كل حاج بطاقة نسك الخاصة به طوال رحلة الحج، لكونها الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي في المشاعر المقدسة، لافتة إلى أن البطاقة تعد مستندا تعريفيا للحاج ووسيلة تسهل عليه طلب الخدمات والوصول إليها.

وتكتسب بطاقة نسك التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة هذا الموسم، أهمية حيث تعد الوثيقة الوحيدة للدخول إلى المشاعر المقدسة، ولا يحصل عليها إلا من لديه تصريح أو تأشيرة حج، ومن لا يحملها لا يمكنه الدخول إليها أو التنقل، ولا توجد استثناءات ومن يخالف هذا الإجراء يعرض نفسه لعقوبات مخالفة أنظمة وتعليمات الحج. حيث ضبطت السلطات الأمنية أكثر من 300 ألف مخالف أنظمة وتعليمات الحج وممن لا تتوفر لديهم تصاريح خلال الفترة الأخيرة، منهم 153 ألفا و998 أجنبيا جاءوا بتأشيرات سياحية.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة قد أوضح أن بلاده منذ تأسيسها، شرفت بخدمة ضيوف الرحمن، حيث تولي القيادة السعودية اهتماما بالغا بتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لأداء النسك بكل يسر وطمأنينة وتقديم أعلى مستويات العناية والاهتمام لهم، مشددا على ضرورة التزام جميع الحجاج بالأنظمة والتعليمات والتعاون حتى تتم خدمتهم على أكمل وجه.

كما أفتت هيئة كبار العلماء في السعودية بأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح ويأثم فاعله، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع، موضحة أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعا، حيث جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها.

مكة المكرمة حجاج بيت الله الحرام مشعر منى الحج وزير الحج والعمرة صول الحجاج إ تاشيرة حج

مواد متعلقة

مطار الأقصر يُجرى تجربة طوارئ لحريق بمنطقة انتظار السيارات والعثور على قنبلة

السياحة تعلن الطوارئ استعدادا لاكتمال وصول الحجاج وبدء مناسك الحج

"شركات السياحة": لجان مشتركة مع السعودية لتسلم مخيمات الحجاج

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس إلى السبت المقبل

انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

مصر للطيران تنهى جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام خلال يومين

السعودية توفر شرائح إنترنت واتصال مجانية للحجاج

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة 36

الأكثر قراءة

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مكافحة المنشطات تكشف التفاصيل الكاملة في موقف رمضان صبحي ومدة إيقافه

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250