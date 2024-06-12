مراجعة نهائية لطالبات الثانوية بمطروح قبل أداء امتحان الاقتصاد والإحصاء

شهدت لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح، مراجعة جماعية لطالبات الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات في مادتي الاقتصاد والاحصاء.

وأكدت مريم بدر طالبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم خلال حديثها لـ"الدستور"، أنها مستعدة لامتحانات الثانوية قائلة: “بدأت المذاكرة من 10 شهور وربنا هيقف معانا.. نفسي أكون مضيفة طيران”.

وفي السياق ذاته كان قد عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات التنفيذيه المعنية. ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة

ووجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع توفير التأمين اللازم وتوفير مزيد من سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول، مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والأستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الإحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور ومنع الوقوف أو تواجد أى مصادر للازعاج بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يؤدى ٢٢٥١ طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام من خلال ١٤ لجنة على مستوى المحافظة، ومراكز توزيع أسئلة بعدد ٣ مراكز، مشيرا إلى أنه تم توفير اتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم 4 رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة، كذلك توفير 16 إستراحة للمراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة مع التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات..

وأكد علي أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربى والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الارضية باللجان، بالإضافة إلى جهود توفير كافة التأمين الطبى والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة.