إشادة برلمانية وحزبية بقرار وقف إطلاق النار في غزة: تتويج لجهود مصر

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أنه خطوة هامة وملزمة لإسرائيل للاستجابة لوقف المجازر البشرية التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الأبرياء المدنيين بقطاع غزة.

وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القرار يأتي في توقيت شديد الأهمية لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أنه يأتي دعما لمقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخاص بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

ودعا محسب، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل الامتثال للقرارات الأممية، والتزامها بأحكام القانون الدولي والحفاظ على القيم الإنسانية، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، التي تسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير كامل البنية التحتية لقطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تتعاون جميع الأطراف المعنية من أجل إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير.

شدد على ضرورة وجود تحرك دولي جاد إزاء رؤية حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، عبر خلق أفق سياسي يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل، مؤكدا أن تنفيذ هذه الرؤية هو السبيل الوحيد لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة.

دلالة إيجابية على مسار الهدنة الذي تقوده مصر وأمريكا وقطر

من جهته ثمن اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، القرار، مؤكدًا أن القرار سيكون له دلالة إيجابية على مسار الهدنة الذي تقوده مصر وأمريكا وقطر، وسيكون نقطة انطلاق لبدء سريان هدنة تنهى الصراع في غزة.

أضاف وكيل دفاع النواب، في تصريحات له، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن إلي القاهرة اليوم ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد الدور المحوري الهام للقاهرة في إنهاء الصراع بالشرق الأوسط، ويبرهن علي التأثير الكبير للزعيم المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمي القضية الفلسطينية وانقذها في أحلك الظروف برفضه تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية.

تابع، أن ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، سيجنى ثمارة في الساعات القادمه، لأنه يتزامن مع القرار الذي مررته أمريكا بضرورة وقف إطلاق النار والبدء في هدنه عاجلة.

من جهته، رحب الدكتور أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، معتبرا القرار أول خطوة جدية على طريق إنهاء الحرب في غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

وقال "قاسم"، في تصريحات صحفية، إن مجلس الأمن يضطلع بدوره الآن في التدخل لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعدما تخلى عن هذا الدور لشهور طويلة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يتدارك نفسه الآن بعدما سجل مواقف سوداء في تاريخه.

أشار الدكتور أحمد محسن قاسم إلى أنه لا مفر من وقف الحرب على غزة، وإلا يتحول الصراع إلى نطاق أوسع ليهدد المنطقة أكثر من أي فترة سابقة، لافتا إلى أن الإجماع الدولي على وقف إطلاق النار في غزة يجب أن ترضخ له إسرائيل.

خطوة هامة لإنهاء معاناة الإنسانية المدنيين

أيضا، رحب الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، بالقرار، معتبرًا إياه خطوة هامة في مسار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.

وأكد الدكتور مهران، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار الذي جاء بعد دعوة من الولايات المتحدة للموافقة على المقترح الأمريكي، يكتسب أهمية خاصة كونه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه يعكس تحولًا إيجابيًا ملحوظًا في الموقف الأمريكي الذي ظل لفترة طويلة منحازًا بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلي.

أضاف أنه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع تعد ملزمة قانونًا لجميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لها يشكل واجبًا يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا سيما الأطراف المتنازعة، داعيًا إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية.