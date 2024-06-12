محاكمة موظفة متهمة بسكب "مياه مغلية" على وجه تلميذة في فيصل اليوم الأربعاء

تنظر محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة موظفة شئون إدارية بتهمة سكب مياه مغلية على وجه التلميذة كارولين مرقس داخل مدرسة بمنطقة فيصل ما أدى لإصابتها بحروق بالوجه والكتفين.

تفاصيل التحقيقات مع المتهمة

وكانت قد أمرت النيابة العامة إحالة الموظفة إلى محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ، عقب إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

وباستجواب المتهمة من قبل جهات التحقيق، قالت إنها لم تقصد إصابة المجني عليها، لافتة إلى أنها ألقت بالمياه الساخنة من شرفة الطابق الثاني بمبنى الشؤون الإدارية محل عملها، ولم تر التلميذة داخل الفناء، وفوجئت بإحداث ضجيج وحمل الصغيرة إلى المستشفى، فأنكرت ما نسب إليها من اتهام بإحداث إصابة الطالبة.

وأضافت المجني عليها خلال التحقيقات، أنها بعدما انتهت من درس خصوصي بالمدرسة، وأثناء وقوفها مع زميلاتها لمراجعة مادة دراسية، نزلت عليها المياه لتصرخ من شدة الألم، ولم تدر بنفسها سوى بعد دخولها المستشفى.