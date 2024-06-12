الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيوزيلنديون يهجرون بلدهم هربا من ضغوط المعيشة.. ما وجهتهم؟

النيوزيلنديون - صورة
النيوزيلنديون - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات رسمية جديدة أن المواطنين النيوزيلنديين يغادرون البلاد بأعداد قياسية، حيث تتجه أعداد كبيرة إلى أستراليا، مع وعود بأجور أعلى وظروف عمل أفضل.

وبحسب بيانات الهجرة الدولية المؤقتة الصادرة عن “Stats NZ”، الأربعاء، فإن هناك ما يقدر بنحو 130,600 مهاجر غادروا في العام حتى أبريل - وهو أعلى رقم مسجل خلال فترة سنوية.

ومن بين أولئك الذين غادروا البلاد على المدى الطويل، كان هناك ما يقدر بنحو 81200 مواطن نيوزيلندي - بزيادة قدرها 41٪ عن العام السابق، ويمثل هذا الرقم ارتفاعا عن الرقم القياسي السابق البالغ 72400 مغادرة في عام 2012.

ومع وصول 24800 مواطن نيوزيلندي خلال هذه الفترة، وصل صافي خسارة الهجرة للمواطنين إلى 56500 - وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 44400 في عام 2012، حسب صحيفة الجارديان.

بشكل عام، كان هناك مكاسب سنوية صافية للهجرة قدرها 98.500 مع دخول 154.900 مواطن غير نيوزيلندي إلى البلاد. 

وكان المهاجرون الوافدون من الهند هم المجموعة الأكبر، تليها الفلبين والصين.

واليوم الأربعاء، أصدرت Stats NZ أيضًا بيانات أولية حول الهجرة مع أستراليا. وأظهرت أنه في العام المنتهي في سبتمبر 2023، كان 53% من المواطنين النيوزيلنديين المغادرين إلى أستراليا.

نقص الوظائف وارتفاع تكلفة المعيشة سبب هجرة النيوزيلنديين

وفي السنوات الأخيرة، أبلغ النيوزيلنديون - وخاصة المهنيين الشباب والخريجين - عن مغادرة البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والنقص المستمر في الوظائف. ويعتبر أيضًا من طقوس العبور للعديد من الشباب النيوزيلنديين التوجه إلى الخارج بمجرد الانتهاء من المدرسة أو التعليم العالي.

ولا تجمع Stats NZ بيانات محددة من النيوزيلنديين حول سبب مغادرتهم، لكنها قالت إنها تستطيع النظر في الاتجاهات العامة.

وقال تحسين إسلام، مدير المؤشرات السكانية في Stats NZ : "تاريخيًا، ترجع التغيرات في الهجرة عادة إلى مجموعة من العوامل - والتي تشمل الظروف الاقتصادية وسوق العمل النسبية بين نيوزيلندا وبقية العالم".

أجور أعلى وظروف عمل أفضل في أستراليا

وحاول أصحاب العمل الأستراليون في كثير من الأحيان توظيف عمال نيوزيلنديين بعروض أجور أعلى وظروف عمل أفضل.

وقال براد أولسن، كبير الاقتصاديين في شركة إنفوميتريكس: "إنه على الرغم من أنه من الطبيعي أن يغادر النيوزيلنديون البلاد، إلا أنه سيكون من الصعب إقناع الناس بالعودة، إذا كانت هناك مشكلات مستمرة حول القدرة على تحمل تكاليف السكن وفرص العمل".

وقال أولسن، إن "هجرة الأدمغة" يمكن أن تشكل مشاكل للمجتمع مع تقدم السكان في السن.

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