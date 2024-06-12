الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الأنبا ثاؤفيلس يترأس قداس عيد الصعود 2024

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية غدًا الخميس بذكرى عيد الصعود، هذا وتستعد الكنيسة للاحتفال ببدء صوم الرسل في اليوم التالي للاحتفال بعيد حلول الروح القدس المعروف بعيد العنصرة وختام فترة الخماسين المقدسة في 24 يونيو 2024.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تنظيم صلوات القداسات احتفالات بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن يترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط صلوات قداس عيد الصعود من كنيسة  رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بدير القديسة العذراء مريم والأمير تادرس الشطبي - منفلوط 

عيد الصعود

 


وعيد الصعود هو  ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة المجيد.

وعيد الصعود هو نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة صوم الرسل مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما وينتهى يوم عيد الرسل وهو يوم استشهاد القديسين بطرس وبولس.

ويعتبر واحدا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ وفقا لروايات الإنجيل، وتحديدا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.

وذكرت القصة الكاملة لعيد الصعود في الأصحاح الأول من سفر "أعمال الرسل" من الآية الأولى وحتى الحادية عشر، فتحدث الإصحاح الأول عن "اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين أختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله"، كما تحدث عن "المعمودية" وأن علم الأزمنة عند الله حين قال "فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.

الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الصعود بدء صوم الرسل حلول الروح القدس

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