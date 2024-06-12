تحرير 110 محاضر بمخالفات متنوعة خلال حملة تموينية بالغربية

حررت مباحث التموين بمحافظة الغربية عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في حملات خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

عدد المخالفات المضبوطة

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 110 مخالفات متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

كما تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي السياق ذاته، قامت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين بضبط ٥ كيلو لحوم بقرى ذبح خارج المجزر بمحل جزاره بسمنود، ١٨ كيلو كبدة مجمدة اشتباه صلاحية بمحل بقالة بسمنود، و٤.٨ كيلو كبدة مجمدة، ١٠كيلو سجق اشتباه صلاحية بمنفذ بيع بشارع البحر بسمنود،١٠ كيلو لحوم جاموس مشفاه ذبح خارج المجزر بمحل جزاره بقرية بهبيت الحجارة.

وحررت مديرية الصحة بالغربية، بتحرير ١٥ محضر مخالفة القرار، و96 عدم وجود اشتراطات صحية، و١٠ محاضر مخالفة القرار، و97 عدم وجود شهادة صحية.

كما قامت مديرية التموين، بتحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، بالإضافه إلى محضر بعدد ٤٠٠ علبة سجائر مهربة جمركيا.

وقامت هيئة سلامة الغذاء، بتحرير محضرين إعدام لعدد 20 علبة زبادي منتهية الصلاحية، كيلو دجاج استربس منتهى الصلاحية+٤كيلو دجاج متبل علية علامات فساد، عدد 12 محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.