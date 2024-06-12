رفع 4980 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع الغربية

تمكنت محافظة الغربية ، من رفع 4980 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

توجيهات من المحافظ للمسؤولين بشأن النظافة

وشدّد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية والقروية سخرت كل معداتها المتاحة لدعم حملات النظافة على مستوى المراكز والمدن، حيث تم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق وتحسين المنظر العام.

وأكد "رحمي"على استمرار هذه الحملات حتى القضاء على كل بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة بالمحافظة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وقال محافظ الغربية، إن مشكلة البيئة مشكلة إن لم ننتبه لها فسوف تؤدي إلى كارثة تودي بحياة البشرية على وجه الأرض، مشددًا على أهمية قضية التغيرات المناخية وآثارها على جميع الأنشطة الحياتية وأصبحت محل اهتمام جميع دول العالم، مشيرًا إلى أنه يجب أن نعمل كل يوم وكل ساعة على رفع الوعي البيئي لدى المواطنين مؤكدًا الدور المهم للإعلام في التغلب والتخفيف من حدة المشكلات البيئية، وأن يكون للجامعات والشباب ومنظمات المجتمع المدني دور في التوعية البيئية.

فيما أكد محافظ الغربية، أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لعروس الدلتا وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين، بجانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق المشترك بين مسؤولي شركات المرافق، ومجالس المدن، والمقاولين المنفذين لمشروعات الرصف، للانتهاء من توصيل المرافق وأعمال رد الشئ لأصله بالطرق التي يجري رصفها، قبل الشروع في وضع طبقة الأسفلت النهائية.

واوضح محافظ الغربية، الخطط المقترحة لتطوير المحاور بمراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة وحرصها المستمر على فتح المحاور المرورية الجديدة وتطوير وتوسعة الطرق الرئيسية وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن وتسهيل حركة المرور للمواطنين وقائدي المركبات أثناء السير في الشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من الشوارع والمحاور المروية وأكد رحمي تذليل المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدًا تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها فى توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.