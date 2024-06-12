الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السويس يستضيف حرس الحدود وسبورتنج أمام الترسانة فى دورة الترقى للممتاز

فريق منتخب السويس
فريق منتخب السويس

تقام في الخامسة عصر اليوم، مباراتا الجولة الرابعة في دورة الترقي للدوري الممتاز، حيث يحل حرس الحدود ضيفا على فريق منتخب السويس، ويستضيف سبورتنج فريق الترسانة.

ويتصدر حرس الحدود الفرق المشاركة في دورة الترقي للدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط يليه الترسانة وسبورتنج، ولكل منهما أربع نقاط، ومنتخب السويس برصيد نقطة واحدة.

السويس ومباراة الأمل الأخير

في ملعبه يستضيف منتخب السويس، بقيادة سعد فاروق، فريق حرس الحدود، في مباراة الأمل الأخير لفريق السويس، الذي خاض ثلاث مباريات في دورة الترقي تعادل في واحدة مع الترسانة، وخسر أمام سبورتنج وحرس الحدود بنتيجة واحدة صفر – 1، ولم يسجل أي هدف في المباريات الثلاث.

ويرفع منتخب السويس شعار لا بديل عن الفوز والوصول للنقطة الرابعة وتقليص الفارق مع حرس الحدود إلى ثلاث نقاط، وإنعاش أماله في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، وفي المقابل أي نتيجة غير الفوز تعني خروج منتخب السويس من المنافسة رسميًا.

في المقابل حقق حرس الحدود بقيادة محمد مكي انتصارين في دورة الترقي على الترسانة 3-2، وعلى منتخب السويس بهدف دون رد، وتعادل مع سبورتنج دون أهداف، ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة التي تعني اقترابه بنسبة 90 % من الصعود للدوري الممتاز في حالة انتهاء مباراة سبورتنج والترسانة بالتعادل.

يدير المباراة نادر قمر الدولة، ويساعده محمد فاروق وأحمد عبد المنعم شعبان، ومعهم محمود الدسوقي حكمًا رابعًا.

فريق سبورتنج

سبورتنج ومواجهة ثأرية أمام الترسانة 

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، يلتقي سبورتنج بقيادة أحمد فاروق مع الترسانة بقيادة حسين شكري، في مواجهة مصيرية يسعى كل فريق للفوز بها، والوصول للنقطة السابعة والاحتفاظ بآماله في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ولعب كل فريق ثلاث مباريات في دورة الترقي، وخسر الترسانة أمام حرس الحدود 2-3، وتعادل مع السويس دون أهداف، ثم حقق فوزًا كبيرًا على سبورتنج بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي المقابل فاز سبورتنج على منتخب السويس بهدف دون رد، ثم تعادل مع حرس الحدود دون أهداف، وخسر أمام الترسانة بثلاثية، لذلك يسعى للثأر والوصول للنقطة السابعة ومنافسة حرس الحدود على بطاقة التأهل للدوري الممتاز، خاصة أن آخر مباريات دورة الترقي ستكون بين حرس الحدود وسبورتنج.

يدير المباراة محمد يوسف، ويساعده مصطفى حسن وحسن رمضان، ومعهم مصطفى عثمان حكمًا رابعًا.

دورة الترقي للممتاز حرس الحدود منتخب السويس سبورتنج الترسانة

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