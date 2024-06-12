الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار ضد 108 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالغربية

غلق محلات
غلق محلات

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بـ مراكز ومدن محافظة الغربية، تمكنت من اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

الحفاظ على الطاقة الكهربائية

وأوضح المحافظ، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم غلق 108 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا، وكذلك للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار هذه الحملات في جميع مراكز ومدن المحافظة، بقيادة رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت إشرافه هو ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

وفيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، نجحت الحملات في إطفاء الإنارة الخارجية لـ58 محلًا تجاريًا، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها، كما شدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون من الطاقة.

وتستهدف الحملات المخالفين لمواعيد الغلق الصيفية للمحلات التجارية، للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها.

وتأتي هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع مجالس المدن والأحياء على مدار الساعة.

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