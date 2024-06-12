الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"متحدث السياحة" يكشف آخر مستجدات افتتاح المتحف المصرى الكبير

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

كشف أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي، آخر مستجدات افتتاح المتحف المصري الكبير، والأعمال الإنشائية الخاصة به.

وقال يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «ننتظر تحديد موعد افتتاح المتحف المصري خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية، وجاري الانتهاء من البعض الآخر».

وأشار المتحدث باسم وزارة السياحة إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للوصول إلى 30 مليون سائح، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على زيادة القدرة الوطنية الجوية لنقل السائحين من كل دول العالم، كما يتم العمل على تطوير الأسطول الجوي المدني ويتم التنسيق من أجل جذب السائحين، مضيفًا: «نستهدف رفع عدد الغرف الفندقية من 20 إلى 25 ألف غرفة فندية سنويا».

وتابع: حققنا طفرة كبيرة في زيادة أعداد السائحين بنحو 3% عن العام الماضي، ووصل عدد السائحين في مصر حتى الآن إلى 5 ملايين سائح فقط في الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري.

واختتم أحمد يوسف مساعد وزير السياحة: «نستهدف تحقيق متوسط مليار دولار من المليون سائح، ومن المتوقع وجود تدفقات سياحية كبيرة بعد انتهاء حرب غزة».

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

واشنطن بوست: عملية النصيرات تجدد التساؤلات حول اتخاذ إسرائيل التدابير الكافية لحماية المدنيين

عاجل.. القاهرة الإخبارية: حزب الله أطلق 80 صاروخا على شمال إسرائيل (فيديو)

زيلينسكى يشكر ألمانيا على دعم بلاده فى حربها ضد روسيا

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يعلن حجب المنصات غير المرخصة لمدة 3 أشهر (فيديو)

عصام السيد يكشف لـ"الشاهد" كيف حاول الإخوان تشويه اعتصام المثقفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة