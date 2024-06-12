"متحدث السياحة" يكشف آخر مستجدات افتتاح المتحف المصرى الكبير

كشف أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي، آخر مستجدات افتتاح المتحف المصري الكبير، والأعمال الإنشائية الخاصة به.

وقال يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «ننتظر تحديد موعد افتتاح المتحف المصري خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية، وجاري الانتهاء من البعض الآخر».

وأشار المتحدث باسم وزارة السياحة إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للوصول إلى 30 مليون سائح، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على زيادة القدرة الوطنية الجوية لنقل السائحين من كل دول العالم، كما يتم العمل على تطوير الأسطول الجوي المدني ويتم التنسيق من أجل جذب السائحين، مضيفًا: «نستهدف رفع عدد الغرف الفندقية من 20 إلى 25 ألف غرفة فندية سنويا».

وتابع: حققنا طفرة كبيرة في زيادة أعداد السائحين بنحو 3% عن العام الماضي، ووصل عدد السائحين في مصر حتى الآن إلى 5 ملايين سائح فقط في الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري.

واختتم أحمد يوسف مساعد وزير السياحة: «نستهدف تحقيق متوسط مليار دولار من المليون سائح، ومن المتوقع وجود تدفقات سياحية كبيرة بعد انتهاء حرب غزة».