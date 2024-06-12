المخرج عصام السيد لـ "الشاهد": لم يتم حتى الآن بلورة عمل فنى على قدر 30 يونيو

قال المخرج عصام السيد، لم يتم حتى الآن بلورة عمل فني على قدر 30 يونيو معقبا:" من الممكن في أحد أجزاء مسلسل الاختيار، ذكر اعتصام المثقفين لكنها لم تكن الوقائع بالضبط، أو أنه لم يغطِ الوقائع كلها".

وأضاف المخرج عصام السيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن مسلسل الاختيار كان يعطي إشارات بمن شارك في اعتصام المثقفين.

وتابع: "أصدرت كتاب لتوثيق هذه الوقائع كلها، لكن لم يكن يوجد عمل فني من الفنانين والمثقفين المشاركين ليتم التوثيق بشكل أساسي".

وعن مشكلة المسرح،قال إن المسرح مشكلته تتمثل في بندين؛ هما اولا مجموعة من القوانين والاجراءات التي تعرقله، كما يوجد لدينا الأفكار والمبدعين، والمخرجين لكن يوجد أسباب تحول دون أن يقو المسرح بهذا الدور المتمثل في توثيق أحداث 30 يونيه.

وأشار إلى أن المسرح لا يفترض أن يوثق الحدث من خلال تقديمه للحدث نفسه، حيث من الممكن أن يقدمه بشكل رمزي، لافتًا إلى أننا نمتلك الكثير من المشكلات، أولها مسألة لها علاقة بالقوانين، لأن القواعد والقوانين والاجراءات التي ييتم تطبيقها على كل الوزارات يتم أيضًا تطبيقها على وزارة الثقافة، وهذا من حيث التعاقد مع الناس، ومن حيث الاجراءات.