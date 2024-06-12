وصول صناديق أسئلة امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء إلى اللجان

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ قليل، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأشارت المصادر إلى أن هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الاسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمنة من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وأوضحت أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الأحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم الأربعاء، في مادتي الاقتصاد والإحصاء، بالمواد غير المضافة للمجموع، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

جدول الثانوية العامة 2024

– الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.