عصام السيد لـ"الشاهد": كل ما حدث بعد 30 يونيو من فن كان أقل من الحدث نفسه

قال المخرج عصام السيد، إن كل ما حدث بعد 30 يونيو كعروض مسرح وفن كان أقل من الحدث نفسه، لافتا إلى أن الحدث التاريخي المهم جدا عندما يكون في مرحلة مفصلية في حياة الشعب، من الصعب التعبير عنه بشكل مباشر، حيث يحتاج إلى بعض الوقت، معقبا: "10 سنوات كافية بالطبع، لكن أيامها كانت المسألة بها الكثير من المباشرة فيما يتعلق بالأعمال الفنية التي قدمت".

وأضاف المخرج عصام السيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة “extra news”، أن الأعمال الفنية التي قدمت قبل 30 يونيو أثناء 2011، و2012، وقبل 2013، كانت أقل مباشرة، حيث كانت رمزية بعض الشيء، لكن بعد عام 2013 بفترة قصيرة، أصبحت الأعمال مباشرة بشكل كبير.

وتابع: "كان الناس يعبرون عن إحساسهم، لكن المسألة من الناحية الفنية لم تكن مصاغة بشكل جيد لرواية الأحداث، خاصة وأن الأحداث كانت ضخمة بل أضخم من أن يحتويها عمل فني سريع".