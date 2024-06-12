الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقابة المهن السينمائية تنعى فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما

السينارست فاروق صبري
السينارست فاروق صبري

نعى مجلس نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب، بمزيد من الحزن والأسى المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما الذي وافته المنية قبل قليل بعد رحلة مرض صعبة.

وقدمت النقابة التعازي إلى أسرة الراحل فاروق صبري والمجتمع السينمائي في مصر والعالم العربي في رجل أثرى المجال السينمائي بإبداعه.

واختتمت النقابة البيان: "إنا لله وإنا إليه راجعون للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان".

الشركة المتحدة تنعي السينارست فاروق صبري

ونعت الشركةَ المتحدةَ للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى وفاةَ الكاتبِ الكبيرِ السيناريست والمنتجِ الأستاذِ فاروقْ صبري رئيسُ غرفةِ صناعةِ السينما.

وتتقدمُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ والعاملينَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها، بخالصٍ العزاءِ لأسرةِ الفقيدِ الراحلِ، داعينَ المولى - عزَ وجلَ - أنْ يتغمدهُ برحمتهِ وغفرانهِ ويرزقهُ الفردوسَ الأعلى، ويلهمَ محبيهِ الصبرَ والسلوانَ.

 

المهن السينمائية نقابة المهن السينمائية مسعد فودة اتحاد الفنانين العرب فاروق صبري السيناريست فاروق صبري

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