المخرج عصام السيد لـ"الشاهد": شعرنا بارتياح بعد بيان 3 يوليو برحيل الإخوان

قال المخرج عصام السيد، إنه بقراءة نهاية المشهد الدائر بين القوات المسلحة والإخوان، يتبين أن القوات المسلحة المصرية بقيت حتى اللحظة الأخيرة تحاول عدم الوصول إلى مرحلة الصدام وقدمت الكثير من العروض والاقتراحات لحل المسألة مع الإخوان لكن لم يكن يوجد استجابة، معقبا: "لم نكن ندرك ذلك إلا في النهاية".

موقف المثقفين بعد بيان 3 يوليو

وأضاف المخرج عصام السيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الجميع شعر بارتياح بعد بيان 3 يوليو برحيل الإخوان.

وتابع المخرج عصام السيد: "شعرنا بالارتياح لأن مخطط الإخوان بأكمله قد فشل، وانتهت مهمتنا الأساسية وحققنا ما نريد تحقيقه برحيل نظام الإخوان".