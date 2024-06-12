الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب الصحفيين الفلسطينيين يعلن عن محاكمة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)

ناصر أبو بكر
ناصر أبو بكر

أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبوبكر، أنهم على وشك تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال، وستكون هذه الشكوى الثالثة التي يتم تقديمها للمحكمة.

وأوضح أبوبكر، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المحكمة الجنائية لم تبلغهم بعد عن الإجراءات القانونية المتخذة تجاه قتلة الصحفية شرين أبو عاقلة، وأنهم استقبلوا الشكوى فقط دون مزيد من التفاصيل.

وفيما يتعلق بوضع الصحفيين الفلسطينيين، أشار إلى أن عدد المصابين بلغ 157، في حين بلغ عدد الوفيات 145 حالة وفاة، مؤكدًا أن القانون الدولي يجب أن يحمي الصحفيين في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم، وأنهم يعملون على مستوى النقابة من خلال استخدام أدواتهم والتحرك في إطار الدبلوماسية الشعبية.

وفي ختام حديثه، أشار "أبوبكر" إلى أنهم يسعون لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وأن قرار بناء ثلاثة مراكز إعلامية خلال الحرب يعد تطورًا غير مسبوق في العالم، حيث تهدف هذه المراكز إلى تعزيز الجهود الإعلامية.

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