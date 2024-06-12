"مياه مطروح" تعلن عن موعد حل أزمة المياه فى القرية (فيديو)

أكد إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه مطروح، أن الأزمة المائية في المحافظة تشهد تطورًا سريعًا نتيجة الاقبال المتزايد من المواطنين والتطور السياحي في المنطقة، مشيرًا إلى أن العجز في كميات المياه يعود إلى هذا التطور.

وأوضح خالد، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن شركة مياه مطروح تعمل جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين، وأن العدد الحالي يبلغ مليون مواطن، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليون خلال فترة العيد.

وأكد رئيس الشركة أن محطة مياه الرميلة 4 ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، حيث تم الانتهاء منها بنسبة تفوق 99%، ومع تشغيلها، ستكون قادرة على حل 80% من أزمة المياه.

وفيما يتعلق بنظام نقل المياه بالسيارات، أوضح أن هذا النظام عالمي ومتوفر في المناطق ذات الكثافة السكانية، مشيرًا إلى أن سعر نقل 10 طن من المياه بالشاحنات يبلغ 80 جنيهًا.

وفي ختام حديثه، أكد رئيس شركة مياه مطروح أن الحل الشامل لأزمة المياه سيكون متاحًا لمواطني المحافظة خلال أيام العيد.