عصام السيد: اعتصام المثقفين فى عهد الإخوان كان أشبه بالعملية الاستشهادية

قال المخرج عصام السيد، إن اعتصام المثقفين أمام مكتب وزير الثقافة الإخواني، تلقى دعم معنوي كبير، ساعدهم على الصمود كل هذه الفترة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "دخلنا الاعتصام، ولم نكن نعلم كيف سينتهي، أومتى، كان الاعتصام بمثابة عملية استشهادية، لا نعرف مصيرنا ولا كيف سينتهي، وقد نخرج على السجن، وحصل محاولة".

ولفت إلى أن مثقفين كثيرين حضروا، وقنوات تلفزيون حضرت وصورت النشاط الثقافي والمعارض، مردفا: "عملنا معرض رسوم للأطفال، اعتبرنا مبنى وزارة الثقافة أول جزء تحرر من قبضة الإخوان، حافظنا على أن يكون المكان نظيف باستمرار، وكان ناس تروح وناس تيجي محلها.