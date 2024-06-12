الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: مجموعة السبع ستتخذ إجراءات ضد الصين بسبب دعمها روسيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع

أكد جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا، ستعلن عن إجراءات ضد الصين بسبب دعمها للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

 

وقال كيربي، "سننظر في مسألة الدعم الصيني للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية وسنعارض سياسات الصين غير السوقية، التي تؤدي إلى عواقب وخيمة عالمية"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

 

وقال كيربي إن دول مجموعة السبع تعتزم أيضًا الإعلان عن خطوات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة.

 

وأشار البيت الأبيض إلى أن مجموعة دول السبع ستتبنى عدد من العقوبات الجديدة والضوابط على الصادرات ضد روسيا في قمتها في إيطاليا.

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