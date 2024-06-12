الأربعاء 12 يونيو 2024
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"قدمنا باليه فى الشارع".. عصام السيد يكشف لـ"الشاهد" يوميات اعتصام المثقفين

المخرج عصام السيد
المخرج عصام السيد

كشف المخرج عصام السيد، يوميات اعتصام المثقفين، أمام مكتب وزير الثقافة الإخواني، وقال إن اعتصام المثقفين كان يحتوي على أنشطة عديدة للمسرح والأغاني والشعر.

وأضاف “السيد”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأستاذ ناصر عبدالمنعم كان أقام في 25 يناير منصة للمسرح، وكانت تتبع فنانين من أجل التغيير، فنقل التجربة لاعتصام المثقفين، وأجرنا معدات مسرح، ومعدة صوت.

ولفت إلى أن أول فرقة حضرت كانت في مظاهرة قبل الاعتصام، وكانت فرقة "مسرح الشارع"،  ثم توالت الفرق، ووصل الأمر لتقديم عرض باليه في الشارع، قدمنا مسرحيات، واحتفلنا بيوم الموسيقى العالمي، وحضرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وغنى علي الحجار، والناس رسموا لوحات داخل المبنى.

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