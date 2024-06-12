الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الصينية: المجتمع الدولى يدعم تأسيس يوم دولى للحوار بين الحضارات

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن المجتمع الدولي يؤيد بالإجماع تأسيس اليوم الدولي للحوار بين الحضارات، الذي يوضح تماما أن مبادرة الحضارة العالمية تتماشى مع اتجاه العصر وتلبي احتياجاته.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المتحدث قوله: "إن الرؤى والحلول الصينية تكتسب فهما ودعما واستجابة من المزيد والمزيد من الدول".

وأضاف لين: "اقتراح الصين بتأسيس يوم دولي للحوار بين الحضارات يهدف إلى تعزيز الاعتراف العالمي بالقيمة المهمة للتنوع الثقافي والتعاون في التبادلات بين الحضارات".

وتابع أنه يتم تشجيع الحضارات المختلفة على تعزيز التواصل والتعلم المتبادل والوحدة من أجل الاستكشاف المشترك لحلول التحديات العالمية.

وأشار المتحدث إلى أن القرار يتمحور حول المبادئ الأساسية لمبادرة الحضارة العالمية، وينص بوضوح على أن جميع إنجازات الحضارات هي الرابطة الإنسانية، ويدعو لاحترام تنوع الحضارات، ويؤكد على الدور المهم للحوار بين الحضارات في الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، فضلا عن تعزيز رفاهية البشر وتحقيق التقدم المشترك.

واختتم لين تصريحاته قائلا، إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للتنفيذ الفعال للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبذل جهود متواصلة لتعزيز التبادلات الثقافية والتعلم المتبادل، بالإضافة إلى تعزيز السلام والتنمية في العالم.

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