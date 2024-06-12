الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدولية لدعم فلسطين: قرار مجلس الأمن يعطى بارقة أمل لوقف العدوان على قطاع غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن هناك تطورات متعددة في الشأن الفلسطيني، بدأت بقرار مجلس الأمن الذي خضع للتعديل بعد مسودة مشروع قدمه الأمريكان، حيث خضع للتعديلات من بعض الدول، 

 

وأضاف الدكتور صلاح عبدالعاطي خلال لقاءه ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه حسام الدين حسين، عبر قناة المحور، أن حماس رحبت بالأمس بقرار مجلس الأمن وكذلك الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي، ومعظم الفصائل الفلسطينية بما فيها الرئاسة الفلسطينية وكل الأطراف الفلسطينيين، لأن الجميع بات لديه مزيد من الأمل كمدخل لإنهاء هذا العدوان الإسرائيلي.

 

وأوضح أن قرار مجلس الأمن ليس مثالي كامل للفلسطينيين لكنه على الأقل يعي بارقة أمل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، البدء بصفقة تبادل للأسرى، انسحاب إسرائيل في المرحلة الأولى من المناطق المكتظة بالسكان، ثم لاحقًا يتم التفاوض على وقف إطلاق النار الدائم بين مزدوجي العمليات العدائية، كما وصفها هذا القرار.

الفلسطيمية الحرب غلى غوة حكومة الحرب الدكتور صلاح عبدالعاطي

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