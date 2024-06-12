الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الطعامة".. عمرو دياب يطرح برومو أولى أغنيات صيف 2024 (فيديو)

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد النجم عمرو دياب لطرح أولى أغنياته في صيف 2024 والتي تحمل اسم “الطعامة”، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وطرح الهضبة عمرو دياب برومو الأغنية والتي تحمل اسم “الطعامة” عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مكتفيا بكلمة قريبا للإشارة لقرب طرح الأغنية.

حفل عمرو دياب ببيروت 

ومن ناحية أخرى يحيي عمرو دياب حفلا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 يونيو الجاري.

وبدأت الجهة المنظمة للحفل في بناء المسرح الكبير والانتهاء من التجهيزات النهائية خاصة وأن الحفل يعد الأضخم في لبنان هذا الصيف.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل، وحقق نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.

ومن جانبها أعلنت الجهة المنظمة للحفل في وقت سابق عن نفاد جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة.

حفل عمرو دياب بدبي في عيد الأضحى 

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل آخر في دبي يوم 18 يونيو، حيث أعلنت الجهة المنظمة عن إقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.

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