الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وحدة الدعم الفنى بالإسكان تتابع مشروع العمارة الخضراء بالعاشر من رمضان (صور)

وحدة الدعم الفني
وحدة الدعم الفني بالعاشر من رمضان

وجه  الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد  وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمتابعة مشاريع الإسكان بجهاز مدينة العاشر من رمضان

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وفى سياق متصل استقبل  المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ممثلي،  كلا من  المهندس أحمد إسماعيل و المهندس مصطفى عبد اللطيف  والمهندس مصطفى الصاوى، ممثلى وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، ورافقهم  المهندس  محمد العزونى نائب رئيس الجهاز للتنفيذ والمهندس هلال العراقى  مدير عام إدارة التنفيذ لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة

واستعرض المهندس علاء عبد اللاه رئيس الجهاز مشروع العمارة الخضراء الجديد بحي الزقازيق، والذي يتضمن تنفيذ 109 عمارات سكينة بواقع 2130 وحدة سكينة نموذج ٩٠ - ٧٥ مترا، موضحاً أن نسبة إنجازالمشروع بلغت 35%. 

المواقف التنفيذي لعمارات النموذج الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية

وكشف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المواقف التنفيذي للعمارة الخضراء بمنطقة الخدمات الإقليمية، حيث جار تنفيذ 90 عمارة سكينة بواقع 1842 وحدة سكينة، لافتا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بمنطقة الخدمات الإقليمة بالمدينة قد تجاوزت 35%.

وفى سياق متصل، تابع مسئولي وحدة الدعم الفني بوزارو الإسكان للتأكد من جودة الأعمال الجارى تنفيذها  بمشروع العمارة الخضراء بالمدينة والانتهاء منها طبقا لأصول الصناعة قبل تسليمها للسكان. 
وأشاد  مسئولو وحدة الدعم الفني بالجهد المبذول من قبل مسئولي جهاز المدينة، وتم  التشديد على الشركات بسرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفى التوقيتات المحددة، وفقاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة الانتهاء وفقا لخطة الزمينة المبرمة مع الشركات المنفذة للمشروع. 

مشروع العمارة الخضراء بالعاشر من رمضان 
مشروع العمارة الخضراء بالعاشر من رمضان 
مشروع العمارة الخضراء بالعاشر من رمضان 
مشروع العمارة الخضراء بالعاشر من رمضان 
مشروع العمارة الخضراء بالعاشر من رمضان 
مشروع العمارة الخضراء بالعاشر من رمضان 
مشروع العمارة الخضراء بالعاشر من رمضان 
مشروع العمارة الخضراء بالعاشر من رمضان 
مشروع العمارة الخضراء بالعاشر من رمضان 
وحدة الدعم الفن الاسكان تتابع مشروع العمارة الخضراء العاشر رمضان مدينة

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