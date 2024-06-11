الأربعاء 12 يونيو 2024
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عصام السيد يروى لـ"الشاهد" تفاصيل اعتداء الإخوان على تظاهرات دار الكتب (فيديو)

المخرج المسرحي عصام
المخرج المسرحي عصام السيد

قال المخرج المسرحي عصام السيد، إن "الفترة التي شهدت اعتصام المثقفين في عهد الإخوان، كنا نحاول فيها حماية دار الكتب والوثائق القومية؛ لأنه بعد تغيير قيادتها شعرنا بإمكانية تسريب وثائق هامة من الداخل، وطالبنا الجيش المصري حينها بحمايتها، كما قمنا بإعداد مظاهرة أمام الدار، وتم الاعتداء على المجموعة التي شاركت في هذه المظاهرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان احتجزوا حينها الفنان محمود قابيل داخل مكتب في دار الوثائق، وهناك التقى بوزير الثقافة الإخواني علاء عبدالعزيز، والذي ظل يسأله عن دوافع تلك المظاهرة، كما اعتمدوا على التضليل حينها وتم تصوير أن محمود قابيل انشق عن اعتصام المثقفين ليجلس مع الوزير".

وتابع: "كانت هناك مجموعة من المشاركين في الاعتصام لم يدركوا تلك المعلومة، وبناء على ذلك، حدثت أزمة مع الفنان محمود قابيل، وحين تم توضيح الحقائق، انتهى الأمر تماما".

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