الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسلة القاهرة الإخبارية: المجتمع الدولى أصبح على علم بجرائم إسرائيل فى غزة

آية السيد
آية السيد

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالبحر الميت، إن مخرجات مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة كانت واضحة وصريحة وتبين الاتفاق اليوم لجميع الجهات والدول حول تكذيب ادعاءات بالدفاع عن نفسها، وأن تخرج إسرائيل من غزة، وهذا السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة الحاصلة. 

وأضافت "السيد"، خلال رسالة على الهواء، أن التأكيد الأردني المصري والذي جاء من خلال هذا المؤتمر الذي أثمر بأن يكون هناك حشد دولي لمساعدة فلسطين والتأكيد على ما تقوم به إسرائيل من مجازر يجب أن تتوقف، وتبين أن وجهة النظر قد تغيرت والدول أصبحت الآن تعلم حقيقة إسرائيل.

وأشار إلى أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، صرح في المؤتمر الصحفي الختامي، بأن ما يحدث حاليا لا يعبر عن الإنسانية، ويجب الالتزام وأن يكون هناك دور للمجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا في قطاع غزة.

مراسلة القاهرة الاخبارية قطاع غزة القاهرة الإخبارية التأكيد الأردني المصري حالات الطوارئ

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