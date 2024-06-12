الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق مدرسة المياه 2024 وعناوين المدارس وفقا للتقسيم الجغرافي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتابع الطلبة  وأولياء الأموار تفصيل التقديم لمدارس المياه المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي أصبحت اخد الخيارات  المثالية لطلابالشهادة الإعدادية لذلك احتلت عمليات البحث علي محرك البحث جوجل.

تنسيق مدرسة المياه 2024

وترصد الدستور خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بـ تنسيق مدرسة المياه 2024، والتي تضمن لطلاب الشهادة الاعدادية  فرص عمل مستقبلية وحرف ثابتة،  بعد التخرج، بالإضافة إلفى أنها تعتبر فرصة للحصول علي تعليم مجاني كذلك تعتبر احد اهم المدارس التي تطبق معايير التكنولوجيا التطبيقية  في نطاق العمل مما يضمن الطباعي الحاصلين علي تلك الشهادة  تعليم حديث ومتطور باشراف القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط الالتحاق بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب

بينما تتضمن شروط الالتحاق بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي النقاط التالية

  • لابد حصول الطالب على شهادة الإعدادية العامة عام 2023/2024
  • سن الطالب في أول أكتوبر 2024 لا يتجاوز  عن 18 عاما
  • أن يكون الطالب مصري الجنسية.
  • تنسيق مدارس المياه 2024 على مستوى الجمهورية: المدرسة تقبل خريجي الإعدادية العامة شرط نفس السنة 2024، ومجموع القبول حد ادني 260 درجة، و455 لطلبة الإعدادية الازهرية، وتكون الأولوية للأعلى في المجموع
  • ضرورة ان اجتياز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة
  • لابد  أن يكون الطالب لائقا طبيا.

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طرق التقدم لمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف

التقديم يتم علي الموقع الإلكتروني لكل شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في المحافظة التابع لها الطالب

عناوين مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي وفقا للتقسيم الجغرافي

حيث تتواجد المدارس في العديد من المحافظات

وهي القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط،  وتتضمن

اولا: مدرسة مسطرد الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة القليوبية لطلاب محافظات: القاهرة – القليوبية – مدن القناة.

ثانيا: مدرسة الجيزة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للطلاب: الجيزة – الفيوم،

ثالثا: مدرسة الإسكندرية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، لطلاب  محافظات: الإسكندرية – مطروح – البحر الأحمر-شمال سيناء - جنوب سيناء.

رابعا: مدرسة البحيرة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومقرهافي شارع الجيش بجوار جزيرة البط، وتقبل الطلاب الحاصلين علىالشهادة الإعدادية 2024 من محافظات: البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية – دمياط.

خامسا: مدرسة بنى سويف الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بياض العرب وتقبل لطلاب بنى سويف – المنيا.

سادسا: مدرسة المنوفية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي "قويسنا"  تقبل طلاب  المنوفية – الشرقية – الغربية.

سابعا: مدرسة أسيوط الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للطلاب: أسيوط- والوادي الجديد – سوهاج – الأقصر- قنا- أسوان.

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