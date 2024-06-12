ألمانيا تستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار أوكرانيا.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد التفاصيل

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كييف، إن مؤتمر استعادة بناء أوكرانيا، الذي عقد في ألمانيا، وحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقادة وزعماء الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية التي تشارك في إعادة إعمار أوكرانيا.

وأضاف "مناف"، خلال رسالة على الهواء، أن اليابان أعلنت عن حزمة مساعدات لإعادة تمويل الطاقة الكهربائية التي أشار إليها الرئيس الأوكراني بالفعل، بأنهم بحاجة ماسة إلى إعادة توليد الطاقة الكهربائية -بشكل كامل- قبيل توفر الشتاء.

ولفت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون لاين أشارت إلى أن كييف ستحصل على مليار و9 ملايين يورو، وإعداد 200 مليون يورو لإصلاح نظام الطاقة في أوكرانيا، موضحة أن كييف أوفت بكل متطلبات بدء المفاوضات بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي، أي أنه تعطي وعود مجدد لإمكانية قبولها بالتكتل الأوروبي، والذي لاطالما حلم به الرئيس والداخل الأوكراني.