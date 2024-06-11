تفاصيل مشاركة الرئيس السيسى فى أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة (فيديو)

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي يعقد بالأردن بدعوة مشتركة من الرئيس وملك الأردن وأمين عام الأمم المتحدة.

وألقى الرئيس كلمة مصر في المؤتمر التي تضمنت المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثة إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة، لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، فضلا عن المطالبة بإزالة كافة العراقيل التي تعيق عمل المنظمات الأممية في القطاع.

وعلى هامش القمة التقى الرئيس السيسي بالملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، وتضمن اللقاء التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما تجسد في الدعوة المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة إيمانا من الزعيمين بضرورة التحرك الفوري والعاجل؛ لحشد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.