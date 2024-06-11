الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صناعة النواب": على الحكومة الجديدة عرض رؤية لدعم الصناعة والاستثمار

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

أكد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصلحة الدولة المصرية تشجيع المستثمر المصري للاستمرار في الاستثمار في مصر ولا يذهب للخارج، مشيرا إلى أن تغيير القرارات والقوانين تهدد دراسات الجدوى الخاصة بمختلف المشروعات.

وشدد معتز محمود، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة دي ام سي، على ضرورة التعامل بشفافية مع تقديم حوافز جيدة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، لافتا إلى أنهم تقدموا في لجنة الصناعة باقتراحات للحكومة لدعم القطاع الخاص ومن بينها تفعيل وثيقة ملكة الدوية وتخارج الحكومة.

وأشار النائب معتز محمود، إلى أن الحكومة الجديدة عليها أن تعرض رؤية وتشجع فيها الصناعة والاستثمار، موضحا أن الرئيس يضع سياسات عامة والمفروض الحكومة تضع آليات للتنفيذ ويجب دراسة وتحديد الصناعات التي توفر لنا العملة الصعبة، كما يجب منح اعفاءات وحوافز للصناعات التي توفر لنا جزء من وارداتنا والتي تكلفنا العملة الصعبة.

صناعة النواب الصناعة والاستثمار مساء دى ام سى الإعلامي أسامة كمال الحكومة الجديدة

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